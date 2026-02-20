В Башкирии за год доля отказов по заявкам на POS-кредиты выросла на 5,2%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредит на покупку товаров или услуг, оформляемый в магазине) в январе в Башкирии составила 87,6%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 5,2%.

В целом по стране этот показатель на уровне 88,9%, рост за год составил 6,1%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в прошлом месяце были отмечены в Краснодарском (90,0%) и Ставропольском (90,0%) краях, а также в Ростовской (89,4%), Оренбургской (89,3%) и Кемеровской (89,2%) областях. Наименьшие — в Приморском крае (84,9%), Удмуртии (85,6%), Санкт-Петербурге (86,5%), а также в Нижегородской области (86,6%) и Москве (86,7%).

Наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов по заявкам на POS-кредиты за год зафиксирована в Воронежской (+7,4%), Оренбурской (+7,4 %), Саратовской (+7,4%), Самарской (+7,3%) и Белгородской (+6,8%) областях.

Олег Вахитов