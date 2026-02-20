Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти жертв геноцида народа СССР

Музей истории ГУЛАГа в Москве сменит профиль. На его сайте появилось сообщение об открытии новой площадки — Музея Памяти. «Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в анонсе.

Руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, ранее возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Госпожа Калашникова так описала миссию будущего музея: «Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».

Работа прежнего музея была остановлена в ноябре 2024 года. Официальной причиной стали нарушения пожарной безопасности. Бывший директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева назвала повод для закрытия «мягко говоря, странным». По ее словам, сталинские репрессии были осуждены еще в СССР, а жертвы реабилитированы, поэтому тема не должна становиться разменной монетой в чьих-то играх.