Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Оренбурга из-за погодных условий временно не было электроснабжения

На нескольких улицах в центре Оренбурга временно было отключено электроснабжение, сообщает администрация города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве в качестве причины указывают неблагоприятные погодные условия, из-за которых сработала система защиты на трансформаторной подстанции. Оперативно-выездная бригада «Оренбургэнерго» выехала на место, провела необходимые работы.

По информации администрации Оренбурга, электроснабжение полностью восстановлено.

Руфия Кутляева