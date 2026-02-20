В центре Оренбурга из-за погодных условий временно не было электроснабжения

На нескольких улицах в центре Оренбурга временно было отключено электроснабжение, сообщает администрация города.

В ведомстве в качестве причины указывают неблагоприятные погодные условия, из-за которых сработала система защиты на трансформаторной подстанции. Оперативно-выездная бригада «Оренбургэнерго» выехала на место, провела необходимые работы.

По информации администрации Оренбурга, электроснабжение полностью восстановлено.

Руфия Кутляева