В центре Оренбурга из-за погодных условий временно не было электроснабжения
На нескольких улицах в центре Оренбурга временно было отключено электроснабжение, сообщает администрация города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве в качестве причины указывают неблагоприятные погодные условия, из-за которых сработала система защиты на трансформаторной подстанции. Оперативно-выездная бригада «Оренбургэнерго» выехала на место, провела необходимые работы.
По информации администрации Оренбурга, электроснабжение полностью восстановлено.