В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены спустя 17 лет

В Санкт-Петербурге задержали 66-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственной супруги, пропавшей в октябре 2008 года. Мотивом преступления стало желание завладеть ее долей в квартире, сообщили в ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, 5 октября 2008 года мужчина нанес жене несколько ударов молотком по голове, от чего она скончалась на месте. Затем, как полагает следствие, он расчленил тело и вывез его части на автомобиле в лес в Ломоносовском районе Ленинградской области. Женщина длительное время числилась без вести пропавшей.

Как уточнили ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после сообщения о ее исчезновении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. В феврале 2026 года сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую причастность супруга убитой, 18 февраля его задержали по месту жительства.

Подозреваемый дал признательные показания. Ранее возбужденное дело квалифицировали по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). Ведется поиск останков жертвы.

Артемий Чулков