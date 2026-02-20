Фестиваль «Чкаловская рыбалка» отменили в Нижегородской области

В Нижегородской области отменили международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка», который должен был состояться 28 февраля на Горьковском море. Организаторы приняли такое решение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в правительстве региона.

«Чкаловская рыбалка» проходит в Нижегородской области с 2010 года. В акватории организуют спортивные турниры, мастер-классы по изготовлению рыбацких снастей и приготовлению ухи, гастрономические выставки, кулинарный театр, шоу-программы, исторические реконструкции и другие события.

Елена Ковалева