Дом у озера: новый проект на Авангардной для ценителей природы и городского комфорта

Один из самых распространенных запросов при покупке квартиры в большом городе — жить в окружении красивой природы, но при этом со всем привычным городским комфортом. Шансы на совпадение этих параметров обычно невелики, особенно в сегменте новостроек. Поэтому старт продаж нового проекта ГК «Агроспецтех» — ЖК «Дом на Авангардной» — отличная новость для всех, кто искал уникальное комбо и не соглашался на меньшее. Тем более, что первые 30 квартир предлагаются по стартовым ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Агроспецтех» Фото: ГК «Агроспецтех»

Новый строящийся ЖК «Дом на Авангардной» расположен в Канавинском районе рядом с живописным озером. В черте города удалось сохранить настоящий памятник природы: площадь озера превышает 5 га, а глубина достигает 7 м. Здесь настолько тихо и спокойно, что у озера по-прежнему живут краснокнижные птицы. На берегу оборудован чистый песчаный пляж, очень популярный у местных жителей в теплый сезон.

При этом в шаговой доступности — вся полноценная городская инфраструктура: пять детских садов, три школы, православная гимназия всего в 900 метрах от дома. Рядом работают поликлиники и банки, расположено более пяти продуктовых магазинов, торговый центр «Карусель» и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». А в десяти минутах на транспорте — парк 1 Мая с аттракционами и спортивными объектами, стадион «Локомотив», дельфинарий «Атлантида» и детская железная дорога.

Проект ЖК «Дом на Авангардной» соответствует всем ключевым тенденциям современного жилищного строительства. 14-этажный дом рассчитан на 195 квартир площадью от 36 до 73,6 кв. м. Новый проект от ГК АГРОСПЕЦТЕХ вошел в реестр «зеленых» домов России: дом имеет высокую энергоэффективность класса А, в его отделке используются только натуральные утеплители, а для надежного теплоснабжения предусмотрена собственная газовая котельная на крыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Агроспецтех» Фото: ГК «Агроспецтех»

Безопасности и функциональности подчинены буквально все элементы проекта. Входные группы оснащены грамотной системой видеонаблюдения и умным контролем доступа с домофона. За комфортную логистику отвечают три полноценных грузопассажирских лифта. Особое внимание уделено доступности для маломобильных групп: например, для мам с колясками вход в дом спроектирован с уровня земли. При этом выходить на детскую и спортивные площадки во дворе можно будет, минуя улицу и парковку с проезжей частью.

Просторные квартиры с высокими потолками от 2,74 до 3 м предлагаются в том числе с отделкой под ключ. Есть и востребованные сегодня европланировки. Оценить, какие дизайнерские решения применяет застройщик, а также качество материалов, используемых при ремонте, можно на примере другого проекта ГК АГРОСПЕЦТЕХ — в уже построенном доме в ЖК «Сормово Парк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Агроспецтех» Фото: ГК «Агроспецтех»

Уникальная локация в сочетании со всеми преимуществами нового проекта — большая удача для всех будущих владельцев квартир в ЖК «Дом на Авангардной». А покупателям первых 30 квартир повезет особенно: для них ГК АГРОСПЕЦТЕХ предусмотрела специальные цены.

Отдел продаж: 831 266 88 43

a-spt.ru

Застройщик ООО СЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф