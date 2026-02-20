«Метафракс Кемикалс» увеличил прибыль в 22 раза за год

ПАО «Метафракс Кемикалс» (входит в ГК «Росхим» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Как следует из документа на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, чистая прибыль общества за отчетный период достигла 6,11 млрд руб., что в 22,4 раза больше, чем в 2024-м — тогда этот показатель составил 271,9 млн руб. При этом выручка компании выросла с 33,18 млрд руб. до 37,49 млрд руб. (+12,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Метафракс Фото: Метафракс

Согласно отчету, кредиторская задолженность «Метафракс Кемикалс» снизилась с 1,6 млрд до 1,2 млрд руб. При этом денежные поступления от продажи продукции, товаров и выполнения работ сократились с 33,6 млрд до 29,6 млрд руб. Вместе с этим платежи в связи с оплатой труда работников выросла на 16,2% до 4,8 млрд руб.

«Метафракс Кемикалс» занимается производством метанола, параформальдегида, пентаэритрита, уротропина, карбамида, меламина и других химических продуктов.