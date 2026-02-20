Экс-замминистра ЖКХ Астрахани, инсценировавшая смерть, пряталась в Татарстане

Следственные органы раскрыли инсценировку смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной. Она пряталась в Татарстане, сообщает пресс-служба СКР.

Следствие выяснило местонахождение Ступиной, осужденной в 2012 году к 7 годам лишения свободы за присвоение средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию доходов.

После вынесения приговора она покинула регион и некоторое время проживала на территории Татарстана, уклоняясь от отбывания наказания. Находясь в розыске, она узнала о найденном в Новосибирской области теле, внешне схожем с ней, и попросила супруга опознать погибшую как свою жену, чтобы инсценировать смерть.

Позднее экс-чиновница вернулась в Астраханскую область, где скрывалась 13 лет.

Ее направили в исправительную колонию для отбывания наказания.

