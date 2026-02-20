Мем оказался зачем-то нужен

В линейке брендов АвтоВАЗа — пополнение: мем из интервью топ-менеджера концерна стал товарным знаком. Фраза «Можно, а зачем?», которую произнес директор компании по продуктам Олег Груненков, не только ушла в народ, но и стала приносить прибыль многочисленным продавцам сувениров. Завод решил шагнуть дальше и забрендировал в Роспатенте практически все, что можно связать с этим мемом. Нужно ли ожидать в линейке российского производителя новую модель? Выяснял Станислав Крючков.

>Судя по заявке на регистрацию товарного знака, АвтоВАЗ под брендом «Можно, а зачем?» рассчитывает продавать даже пиво. На профильных форумах иронизируют: «ВАЗ» начнет производить «МАЗ» (именно так выглядит аббревиатура). Вообще в истории примеров с аббревиатурами много. В случае с российской компанией все началось с вопроса, можно ли сделать так, чтобы она производила автомобили уровня BMW.

Маркетплейсы и классифайды переполнены автонаклейками, шильдиками, кружками и футболками, где фраза господина Груненкова соседствует рядом с классическими «Кому на Руси жить хорошо?» и «Что делать?» Автор того самого интервью — блогер с 6 млн подписчиков Амиран Сардаров рассказал “Ъ FM”, что все еще рассчитывает на появление достойной альтернативы от АвтоВАЗА:

«Отрывки из беседы стали мемами и завирусились. Непонятно только, товарный знак регистрируют для пиара или чтобы купировать и запретить распространять всю эту историю в соцсетях. Я, со своей стороны, желаю АвтоВАЗу только успехов и процветания. Надеюсь дождаться все-таки авто уровня BMW 5 нашего производства, на котором мы все будем радостно ездить и поддерживать отечественный автопром».

Пока же автопроизводитель объявил о снижении плана продаж на февраль на 15%. Он хочет продать 20 тыс. машин. Год назад второй зимний месяц принес 27 тыс. продаж. Но то было под брендом Lada. Новый товарный знак заводу серьезно не поможет, считает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман:

«Я не думаю, что это хорошо для производителя. Этот слоган может сохраниться надолго. Можно его, конечно, запатентовать, но его некоммерческое использование в шутках про АвтоВАЗ запретить нельзя, потому что он очень правдивый. "А можно ли в машине установить кондиционер? "Можно, но зачем?" В итоге все сводится к тому, а зачем тебе машина?

Такого рода слоганы хороши только в качестве каких-то провокаций или китча. Но это никак не является стимулом для продвижения бренда».

Споры по поводу использования мемов в качестве товарных знаков в российской судебной практике уже были, напомнила эксперт по патентному праву, старший партнер бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина. По ее словам, за действиями автоконцерна стоит попытка предать вирусный слоган забвению:

«В российской практике уже был спор по поводу фразы "Наташ, ты спишь? Вставай, мы тут все уронили". Были истории про кофе "американо-русиано" и Ждуна. Абы кому не захочется с этим связываться, и три года — большой срок для того, чтобы про мем забыли. С такими фразами очень пограничная ситуация. Не любое использование мема будет являться нарушением права на товарный знак.

Невозможно запретить людям сослаться на топ-менеджера АвтоВАЗа, использовав словосочетание "Можно, а зачем?"»

В начале этой недели глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что рынок демонстрирует «пессимистичную динамику» и его «пока не оживили», но сделать это все еще можно.

