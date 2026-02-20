Пострадавший от нападения школьник пришел в сознание в пермской больнице

Ученик из Александровска, получивший ножевые ранения в школе, находится в стабильном состоянии. Как сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, он пришел в сознание. «Ему проводятся контрольные исследования. Главное, его состоянию здоровья уже ничего не угрожает», - отметила глава минздрава. По ее словам, после получения ранения врачи оценили жизненно важные показатели пострадавшего и приняли решение об эвакуации пациента в Пермь. Врачи боролись за его жизнь четыре часа.

Напомним, инцидент в одной из школ Александровска произошел 19 февраля. Учащийся нанес своему знакомому удар ножом. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности и халатности.