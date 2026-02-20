Нового замглавы ГУ МВД по самарскому региону нашли в Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Александра Якубенко на пост заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальника полиции. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Об этом сообщает региональный главк.

Начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил Александра Якубенко личному составу на оперативном совещании.

О новом заместителе руководителя регионального главка известно, что он начал службу в органах внутренних дел в 1999 году, будучи курсантом Челябинского юридического института МВД России. После окончания вуза он работал оперуполномоченным в оперативно-сыскном отделе по борьбе с экономическими преступлениями при УВД города Челябинска.

С 2010 по февраль 2026 года Якубенко занимал различные должности в ГУ МВД России по Челябинской области, включая руководящие. За время службы он получил несколько ведомственных наград, в том числе медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и «За безупречную службу в МВД». До перехода в самарский регион Александр Якубенко служил заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области.

Георгий Портнов