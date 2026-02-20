«Единая Россия» в регионе развивает сотрудничество с областным объединением организаций профсоюзов
19 февраля состоялось подписание соглашения
Секретарь регионального отделения «Единой России», Губернатор Александр Гусев и председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев подписали соглашение о сотрудничестве.
Это первое соглашение, подписанное Александром Гусевым в статусе лидера воронежских единороссов.
Секретарь реготделения партии отметил, что эффективное взаимодействие с областной организацией профсоюзов позволяет партии выстраивать действенную систему общественного контроля в сфере трудовых отношений и социальных гарантий граждан.
Евгений Проняев также выразил уверенность, что сотрудничество объединения с главной политической силой региона позволит членам профсоюзов эффективнее отстаивать интересы трудящихся.
Совместная работа будет направлена на совершенствование законодательства в части социально-трудовых прав работников и успешную реализацию народной программы «Единой России». Такой подход обеспечит комплексную защиту интересов людей труда и своевременное решение возникающих вопросов.
Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие с институтом сторонников партии для организации сбора и обобщения предложений от трудовых коллективов и наполнения обновлённой народной программы, с которой партия пойдёт на выборы в Госдуму.