Суд в Уфе рассмотрит иск к УГОК о пересечении участка под карьер с лесным фондом

Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу (относится к Рослехозу) обратился с иском к Учалинскому горно-обогатительному комбинату (УГОК) и министерству земельных и имущественных отношений республики, в котором требует признать незаконным пересечение участка около Юлдашевского известнякового карьера с 7 га лесного фонда. Заявление 25 марта рассмотрит арбитражный суд Башкирии.

Спорный участок находится в Кунакбаевском сельсовете Учалинского района, примерно в 12 км от Учалов. Кадастровая стоимость участка площадью 20 га составляет 11,4 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа» в октябре 2023 года, арбитражный суд Башкирии разрешил УГОК вырубить деревья и кустарники на двух участках общей площадью 54 га севернее Юлдашевского карьера, в том числе на землях, ставших предметом настоящего спора. Там компания планировала построить пруд-испаритель и автодорогу. По данным «СПАРК-Интерфакс», УГОК владеет лицензией на добычу известняка в Юлдашевском карьере, действующую до конца 2027 года.

Решение устояло в судах апелляционной и кассационной инстанции.

К новым разбирательствам третьими лицами привлечены Рослесинфорг и минлесхоз Башкирии.

Идэль Гумеров