Главу департамента по делам казачества Кубани подозревают в махинациях с госконтрактами

Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. По данным следствия, чиновник принуждал должностных лиц Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) к заключению контрактов со СМИ в обход конкурсных процедур.

Руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин

Фото: Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России

Фото: Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании Александру Тарарыкину меры пресечения.

Следствие полагает, что в декабре 2025 года господин Тарарыкин потребовал от должностных лиц КВКО заключить с медиахолдингом «Кубань-24» и газетой «Кубанские новости» договоры на 15 млн руб. за счет средств госпрограммы «Казачество Кубани». Средства массовой информации должны были обеспечить публикации о деятельности казачества. По словам источника «Ъ», на данный момент у следствия нет претензий к публикациям, однако процедура заключения контрактов была нарушена. Для давления на руководство казачьих организаций Александр Тарарыкин использовал авторитет вице-губернатора Александра Агибалова.

В числе руководителей, заключивших контракт под давлением господина Тарарыкина, был Иван Безуглый, и. о. директора казачьего кадетского корпуса в Динском районе Кубани. В корпусе прошла проверка, в ходе которой с Иваном Безуглым общался сотрудник управления ФСБ по Краснодарскому краю. После разговора господин Безуглый решил запугать сотрудника ФСБ и нанял исполнителя, чтобы тот организовал избиение. При передаче исполнителю денег в сумме 85 тыс. руб. Иван Безуглый был задержан.

Анна Перова, Краснодар