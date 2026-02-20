Юговской молкомбинат заключил мировую с федеральным производителем мороженого

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» к ООО «Лагуна Койл». Пермское предприятие требовало взыскать с ответчика задолженность на общую сумму 8,8 млн руб. в рамках заключенного в прошлом году договора. Как указано в карточке дела, стороны заключили мировое соглашение.

Согласно судебному акту, ответчик обязуется выплатить истцу долг в размере 8,1 млн руб. и неустойку — 587,2 тыс. руб. по утвержденному графику. Последний платеж «Лагуна Койл» должна внести 20 марта. В свою очередь, Юговской молкомбинат отказывается от требований о начислении договорной неустойки до момента вынесения решения суда.

ООО «Лагуна Койл» занимается производством мороженого в Алтайском крае. 98% долей компании принадлежат крупному концерну АО «Русский холод», еще 2% — АО «ТД “Русский холод”».

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.