На трассе М-5 «Урал» ограничили движение для автобусов и грузовиков
В связи с неблагоприятными дорожными и метеорологическими условиями с 09:50 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Участок проходит по территориям Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области.
Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.