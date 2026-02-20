На трассе М-5 «Урал» ограничили движение для автобусов и грузовиков

В связи с неблагоприятными дорожными и метеорологическими условиями с 09:50 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

На трассе М-5 «Урал» введено ограничение движения для автобусов и грузовиков

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Участок проходит по территориям Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Анна Кайдалова