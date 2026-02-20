Вьетнамские авиакомпании закупят около 100 лайнеров Boeing

Три ведущие вьетнамские авиакомпании — Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways и VietJet — договорились о покупке примерно 100 новых пассажирских лайнеров у американской корпорации Boeing. Соглашения были подписаны в рамках визита главы вьетнамской компартии То Лама в Вашингтон.

Vietnam Airlines завершила сделку по приобретению 50 самолетов Boeing 737 MAX на общую сумму $8 млрд. Впервые о предварительных договоренностях стало известно в 2023 году. Руководство Vietnam Airlines отметило, что «инвестиции в 50 самолетов Boeing 737-8 означают важный шаг в создании современного, экономичного с точки зрения расхода топлива флота наряду с повышением эксплуатационных характеристик и стандартов обслуживания в соответствии с международными стандартами. Это соглашение также укрепляет давнее стратегическое партнерство между Vietnam Airlines и Boeing».

Sun PhuQuoc Airways подписала соглашение о покупке 40 Boeing 787 Dreamliner на $22,5 млрд. Бюджетная авиакомпания VietJet договорилась о приобретении шести самолетов Boeing 737 через компанию Griffin Global Asset Management в рамках финансового соглашения на сумму $965 млн. В своем заявлении VietJet отметила, что соглашение «знаменует собой важный шаг в стратегии по диверсификации».

Евгений Хвостик