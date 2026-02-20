В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении двух жителей Набережных Челнов. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Двоих жителей Челнов обвинили в организации деятельности экстремистской организации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Двоих жителей Челнов обвинили в организации деятельности экстремистской организации

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые, являясь приверженцами объединения, признанного экстремистским и запрещенного решением Верховного суда республики, вовлекали новых участников, пропагандировали его идеи и проводили собрания.

Кроме того, следствие ходатайствовало о применении мер медицинского характера в отношении одной из участниц объединения, у которой по результатам экспертизы выявлены признаки психического заболевания.

Анна Кайдалова