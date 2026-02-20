На Эверест пройдут не все

Непал ужесточает правила для альпинистов. На самую высокую вершину теперь будут пускать только после покорения одного из гималайских 7-тысячников. Опыт в других странах не учитывается. Законопроект уже приняла Национальная ассамблея Непала. Власти таким образом надеются снизить число неопытных альпинистов, а бизнес уже предлагает новые горные маршруты. Как покоряют Эверест? И сколько это стоит? Выясняла Аэлита Курмукова.

На Земле всего 14 8-тысячников. И этот список возглавляет Эверест, почти 8849 м над уровнем моря. Это не просто самая высокая, но еще и самая «коммерческая» вершина Земли. Пермит (официальное разрешение на восхождение) сейчас стоит $15 тыс. с человека, хотя еще год назад было на четверть дешевле. Документ выдают Непал и Китай, но после пандемии COVID-19 маршрут из Тибета фактически так не открыли, делятся собеседники “Ъ FM”, так что все деньги пока идут Непалу. Теперь его власти решили ввести фильтр для альпинистов. Чтобы попасть на Эверст, нужно взять высоту пониже, 7-тысячник, но только на территории республики. А их в горной системе Гималаев — 86, но там и цена пермита ниже, $500-800.

Возможно, теперь появятся еще и комбинированные экспедиции, считает альпинист, первый покоритель гималайского 7-тысячника Тулаги в составе группы российских альпинистов Руслан Кириченко:

«Чем больше будет опытных восходителей, тем меньше последует трагедий и несчастных случаев. Безусловно, это требует дополнительных затрат. И самые простые коммерческие экспедиции, экономически целесообразные организуются в Непале.

Понятно, что это будет выглядеть так: человеку предлагают заранее расписанную программу, которая включает в себя и 7-тысячник, и, вполне возможно, 8-тысячник. Может быть, для ее прохождения будет предусмотрен существенный срок, например, год. Безусловно, власти Непала преследуют свои цели. Если страна нацелена на развитие туризма в этом направлении, то почему нет?»

Альпинизм и трекинг приносит Непалу, по разным данным, $40 млрд ежегодно. Но новый «территориальный фильтр» может обернуться серьезными экономическими потерями, не исключает 12-кратный покоритель Эвереста, президент клуба «7 вершин» Александр Абрамов:

«Если перестанут пускать альпинистов на Эверест, то Непал лишится нескольких миллионов долларов. Звучит одно и то же: не пускать туда неподготовленных людей. А сейчас там таковых 90%, потому что все непальские компании берут абсолютно всех, кто готов заплатить деньги. Кто-то один раз приехал, не смог подняться, потом он снова возвращается.

Для того, чтобы к ним ехали туристы со всего мира, непальцы стараются максимально снижать цены. Там всё процентов на 30, наверное, дешевле. Сейчас это направление рассматривают очень многие русских. Порядка 20 человек из России ежегодно туда отправляются: где-то 15 туристов едут с нами, и еще несколько — с непальскими компаниями».

У российских клубов свой отбор, и весьма жесткий. Чтобы попасть на Эверест, нужно якобы пройти минимум восемь восхождений на разной высоте. И тут главное даже не деньги, а время — это займет минимум пару лет. Сама экспедиция на Эверест обойдется в сумму от $70 тыс. с человека, плюс оплата авиаперелетов, и продлится два месяца.

Чем выше ценник, тем проще покорять вершину. Прайс зависит, в частности, от числа шерпов, проводников, которые несут баллоны с кислородом, пояснила альпинистка, трижды покорившая Эверест Людмила Коробешко:

«Бывало время, когда там находились по 500-600 восходителей. В 2000 году был тысячный или двухтысячный восходитель на Эверест, сейчас уже под 10 тыс. восхождений. Такое количество переварить гора пока что может.

Высочайшая вершина, она, конечно, манит, это проверка себя. Но, честно говоря, когда я туда поднялась, то просто думала о том, как бы спуститься.

Мы быстренько пошли вниз, лишь бы выжить, хотя шерп сказал, что стоит подождать, так как нужно помолиться горе. Но был страх, что, например, кислород закончится. При этом сейчас половина состава экспедиции может приходиться на женщин. Сами удивляемся, появились женщины, которые сами могут зарабатывать: восхождение — это под $100 тыс.».

На Эверест ходят раз в год, с середины апреля по 1 июня. Осенних экспедиций практически нет. Но 90% всех восхождений приходятся на одну майскую неделю, с 17-го числа. В это время открывается «погодное окно», что дает шанс покорить вершину, а, возможно, и себя.

Аэлита Курмукова