СКР раскрыл инсценировку смерти бывшей замминистра ЖКХ в Астраханской области

СКР по Астраханской области при расследовании убийства двух местных жителей в 2010 году выявил инсценировку смерти бывшего первого заместителя министра ЖКХ региона Марианны Ступиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Госпожа Ступина в 2012 году была осуждена на 7 лет колонии за присвоение средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После приговора она покинула регион, жила в Республике Татарстан и уклонялась от наказания. Находясь в розыске, она обнаружила публикацию о найденном в Новосибирской области теле женщины, внешне схожей с ней. По версии следствия, супруг по ее просьбе прибыл в регион и опознал погибшую как жену, что создало видимость ее смерти.

После этого Марианна Ступина вернулась в Астраханскую область и более 13 лет скрывалась. Установлено, что к убийству 2010 года она отношения не имеет и привлекалась к следственным действиям из-за прежних контактов с одним из потерпевших. Осужденную направили в исправительную колонию для отбывания наказания. СКР также даст правовую оценку действиям, связанным с инсценировкой смерти. К убийству указанных граждан проверяется причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области.