Студенты выбирают за деньги

Студентов, поступающих на платное отделение в сибирских университетах, за последние три года стало больше, следует из результатов ежегодного мониторинга по качеству приема в вузы Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В Новосибирской области количество обучающихся на контрактной основе в 2025 году выросло на 55,6%, в Томской и Омской областях — более чем на 40%. Эксперты объясняют тенденцию демографическими показателями и ростом числа платных образовательных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сибирских вузах отмечают увеличение набора платных студентов на инженерно-технические направления

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В сибирских вузах отмечают увеличение набора платных студентов на инженерно-технические направления

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из всех регионов Сибири наибольший рост числа студентов-платников в вузах за последние три года произошел в Новосибирской области, следует из мониторинга НИУ ВШЭ. Здесь количество контрактников увеличилось на 55,6% — с 4,9 тыс. в 2023 году до 7,6 тыс. в 2025-м, в Томской и Омской областях — более чем на 40%, в Алтайском и Красноярском краях — более чем на 20%, а также в Иркутской и Кемеровской областях — до 20%.

НИУ ВШЭ проводит исследование по приему в отечественные университеты при поддержке Минобрнауки с 2010 года. В этом году в мониторинге приняли участие 815 российских вузов, прием в которые ведется преимущественно по результатам единого госэкзамена.

Как отмечается в мониторинге, в большинстве этих регионов средний балл ЕГЭ либо демонстрирует незначительное снижение, либо остается в пределах статистической погрешности по сравнению с предыдущими годами, что указывает на расширение платного приема при сохранении качества. Например, в Новосибирской области средний балл поступающих на платное отделение увеличился в 2025 году на 0,8, до 59,7 (в 2023 году — 58,9, в 2024-м — 61,2). Средний балл для зачисления на бюджет также вырос в 2025 году на 0,3, до 70,1 (в 2023 году он составлял 69,8, а в 2024-м — 70,7).

Согласно выводу аналитиков, расширение совокупного студенческого набора в регионах СФО в значительной мере обеспечивается за счет платного отделения. В частности, в Новосибирской области на фоне значительного роста числа платных мест количество бюджетных сократилось на 0,4%, в Омской области мест на бюджете стало меньше на 11,4%, в Иркутской области — на 9%, Республике Хакасия — на 8,5%, Красноярском крае — на 7%, Алтайском крае — на 5%. Выросло количество бюджетников в Томской (+2,4%) и Кемеровской (+2%) областях.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объясняет рост числа платных студентов в последние годы с демографическими показателями. «Обусловлено это чисто демографическими причинами. Растет возрастная когорта людей, которые родились в 2007–2008 годах»,— прокомментировал Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам мониторинга.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) увеличение числа студентов на платном отделении связали с открытием новых образовательных программ.

«На них, как правило, нет бюджетных мест, и набор ведется на платные места. Одна из них — новая образовательная программа бакалавриата "Прикладной искусственный интеллект", которая софинансируется со стороны индустриальных партнеров в объеме не менее 30%. По итогам приема в 2025 году зачислены 176 платных студентов из более чем 25 регионов России»,— рассказали в пресс-службе университета.

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Сергей Чернов подтверждает, что динамика обусловлена за счет появления новых образовательных программ. «В период с 2023-го по 2025 год количество платных студентов на инженерных направлениях выросло на 39%. Безусловно, на общую динамику повлияла политика государства по популяризации инженерного образования»,— полагает Сергей Чернов.

В 2026 году НГТУ НЭТИ планирует увеличение набора платных студентов на 20% по сравнению с 2025 годом. В НГУ также подтвердили планы по увеличению количества контрактников. «Как правило, мы ежегодно планируем увеличение набора платных студентов. В этом году впервые на часть направлений подготовки — психология, юриспруденция, экономика, менеджмент и другие — ограничили план приема на платные места, поэтому на этих направлениях число мест снизится относительно прошлого года»,— отметили в пресс-службе вуза.

Остальные университеты Сибири, в том числе Сибирский федеральный университет (СФУ), Томский государственный университет (ТГУ), Омский государственный университет (ОмГУ), на запросы «Ъ» не ответили.

Как отмечается в мониторинге, впервые за 15 лет существования рейтинга технические вузы заняли топ-3 по качеству общего набора.

Кроме того, в 2025 году продолжился переход спроса сильных абитуриентов с программ социально-гуманитарного цикла на инженерные и IT направления. «Происходит рост качества приема по всем инженерным направлениям, падение по всем гуманитарным и социально-экономическим направлениям. Новая тенденция наблюдается как на уровне направлений высшего образования, так и на уровне вузов»,— следует из релиза «Высшей школы экономики».

Лолита Белова