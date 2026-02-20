На базе нижегородской больницы запустили центр профориентации для ветеранов СВО

В Нижнем Новгороде на базе клинической больницы №2 ПОМЦ ФМБА начал работу центр профориентации для ветеранов СВО. Как сообщили в областном правительстве, в больнице создан специализированный блок эргореабилитации, где ветераны после ранений заново учатся выполнять бытовые задачи — от простых движений до приготовления пищи.

Профориентационную работу встроили в общий план комплексной реабилитации. Она состоит из нескольких этапов и включает тестирование и индивидуальную беседу по его итогам, тренинг по определению карьерного пути, подготовку резюме, информирование о возможностях профессионального обучения и дополнительного образования, а также финальные рекомендации.

С помощью консультантов участники проекта могут оценить свое текущее состояние и понять, как их навыки могут быть применены в новых жизненных обстоятельствах. Далее следуют подбор программ обучения и поиск подходящих вакансий.

При выписке ветеран получает вложенную в медицинскую документацию рекомендацию от кадрового консультанта с дальнейшими шагами и перечнем рекомендуемых вакансий.

