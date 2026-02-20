«Логика молока» вложит 2,7 млрд рублей в модернизацию предприятия в Самаре

Компания «Логика молока» планирует инвестировать более 2,7 млрд руб. в модернизацию предприятия «Самаралакто» в Самаре. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средства будут использованы для расширения производственных мощностей, увеличения ассортимента продукции и обновления технологических линий. Одним из ключевых направлений станет строительство цеха по производству напитков на растительной основе Planto с годовой мощностью 17 тыс. т.

«Логика молока» (прежде Health & Nutrition) — один из крупнейших производителей молочных и растительных продуктов в России. В состав компании входят 13 предприятий, расположенных в 12 регионах страны, а также более 300 ферм-поставщиков молока. В 2024 году было переработано 1,13 млн тонн молока. Компания обеспечивает рабочими местами более 5,5 тыс. человек и поставляет продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Даниссимо», «Тема», «Растишка», BIO Balance, «Актуаль», «Петмол» и Planto.

По итогам 2025 года выручка компании составила 161 млрд рублей, что на 13,6% больше по сравнению с предыдущим годом. В рамках инвестиционной программы до 2030 года планируется вложить 100 млрд рублей в строительство и модернизацию производств, развитие фермерской сети, запуск новых продуктов, цифровизацию и социальные инициативы. Компания также участвует в реализации национальных проектов, направленных на продовольственную безопасность и продление активной жизни населения. Доля «Логики» на рынке готовой молочной продукции в России составила в прошлом году 15,1%.

Андрей Сазонов