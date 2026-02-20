У жителя Ульяновской области конфисковали автомобиль Lada Vesta за пьяное вождение

У осужденного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения жителя села Ундоры Ульяновской области автомобиль конфискован в собственность государства, сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, ульяновский районный суд вынес приговор Рафику Абсалямову, признав его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, от штрафа до 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы). Судом было установлено, что 6 ноября 2025 года в селе Ундоры сотрудники ДПС возле одного из домов на улице Молодежной остановили автомобиль Lada Vesta, которым управлял 50-летний Рафик Абсалямов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Рафик Абсалямов свою вину признал в полном объеме. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил обвиняемого к штрафу в размере 200 тыс. руб. с лишением водительских прав на полтора года.

«Тем же приговором суда автомобиль осужденного конфискован в собственность государства»,— отмечают в прокуратуре.

Напомним, конфискация автомобиля при повторном вождении автомобиля в пьяном виде предусмотрена пунктом «д» части 1 статьи 104.1, введенной в июле 2022 года. В конце 2023 года пленум Верховного суда РФ разъяснил, что при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения конфискация автомобиля должна производиться в обязательном порядке.

Андрей Васильев, Ульяновск