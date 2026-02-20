Нижегородца приговорили к четырем годам колонии-поселения за смертельное ДТП

Жителя Нижнего Новгорода приговорили к четырем годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в Богородском городском суде 20 февраля.

Водителя автомобиля Opel Zafira Life Дениса Культина судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц).

ДТП произошло в середине ноября 2020 года на территории Богородского округа. Подсудимый ехал по трассе со стороны Нижнего Новгорода в сторону Ряжска и при обгоне врезался во встречный Volkswagen Passat. В результате водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте.

Подсудимый вину не признал и просил его оправдать.