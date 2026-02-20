Трех сотрудников Google обвинили в промышленном шпионаже в пользу Ирана

Прокуратура Калифорнии предъявила обвинения трем бывшим инженерам корпорации Google. Их обвиняют в том, что они украли коммерческие секреты компании и передали эти сведения Ирану.

Обвиняемые были арестованы 19 февраля. Все трое — граждане Ирана. По данным прокуратуры, двое из них — сестры Саманех и Сорор Гандали — работали в Google и еще одной технологической компании, название которой не сообщается и в которой они также предположительно крали данные. Мохаммадджавад Хосрави — муж Саманех Гандали — работал сначала в Google, а потом в третьей технологической компании. Его также обвиняют в краже коммерческих секретов в обеих компаниях. Одна из пострадавших компаний занимается разработкой так называемых систем на кристалле (SoC) — чипов, выполняющих функции целого устройства.

Google сообщает, что обнаружила кражу секретных данных во время одной из плановых проверок, после чего обратилась в правоохранительные органы. Впервые кражу данных заподозрили в 2023 году. Обвиняемые украли тысячи конфиденциальных документов, в том числе связанных с безопасностью процессоров и криптографией. Агенты ФБР, которые вели расследование, заявляют, что обвиняемые отправляли документы на свои рабочие и личные компьютеры, а также в Иран. Также сообщается, что они старались скрыть передачу этих данных и искали в интернете способы для этого.

Яна Рождественская