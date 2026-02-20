Жительница Сибая получила два года колонии-поселения за ДТП с гибелью человека

Сибайский городской суд вынес приговор 19-летней местной жительнице, признанной виновной в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения, на такой же срок лишив права на вождение, а также взыскал в пользу потерпевших 3,7 млн руб. компенсации морального вреда.

Установлено, что в январе прошлого года фигурантка уголовного дела ехала на Renault Duster по улице Матросова в Сибае и превысила допустимую скорость движения. Машина опрокинулась и затем столкнулась с деревом.

В результате аварии один пассажир скончался, здоровью второго причинен тяжкий вред.

Подсудимая признала вину.

Майя Иванова