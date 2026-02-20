На февраль консолидированные поступления в бюджет Татарстана от платных услуг, оказанных государственными и муниципальными учреждениями республики, составили 2,16 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

В Татарстане поступления от платных госуслуг составили 2,16 млрд рублей

В Татарстане поступления от платных госуслуг составили 2,16 млрд рублей

Это на 245,9 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из общей суммы 1,48 млрд руб. обеспечили государственные учреждения, 681,2 млн руб. — муниципальные.

