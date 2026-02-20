За месяц выдача льготной ипотеки в Татарстане сократилась на 56%

В январе 2026 года в Татарстане выдали 1,8 тыс. льготных ипотек — на 56% меньше, чем в декабре 2025 года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По числу оформленных кредитов республика заняла 6-е место в России.

Больше всего льготных ипотек в январе оформили в Москве (4 тыс.), Московской области и Санкт-Петербурге (по 2,7 тыс.), Свердловской области (2 тыс.) и Башкортостане (1,9 тыс.).

Объем льготного ипотечного кредитования в Татарстане сократился за месяц с 23,6 млрд руб. до 10,5 млрд руб. По этому показателю республика заняла 4-е место в стране. В тройку лидеров вошли Москва (35,1 млрд руб.), Московская область (21,3 млрд) и Санкт-Петербург (19 млрд), где также отмечено снижение объемов.

Средний размер льготной ипотеки в Татарстане в январе составил 5,75 млн руб. и остался на уровне декабря, а средний срок кредитования сократился на четыре месяца — до 28 лет.

Анна Кайдалова