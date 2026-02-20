Умер актер сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн

Американский актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на представителей актера.

Эрик Дэйн

Фото: Robin L Marshall / Getty Images Эрик Дэйн

Фото: Robin L Marshall / Getty Images

Эрик Дэйн умер 19 февраля. В апреле прошлого года у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — заболевание, поражающее двигательные нейроны. Господин Дэйн заявлял, что не собирается завершать карьеру. По словам представителей актера, Эрик Дэйн провел свои последние дни в кругу семьи. У артиста остались жена Ребекка Гейхарт и две дочери — Билли и Джорджия.

Карьера Эрика Дэйна началась в 1993 году, когда он сыграл небольшие роли в телесериалах «Сохранить Бэлл», «Чудесные годы» и «Розанна». Позже актер снялся в роли Джейсона Дина в сериале «Зачарованные». Наибольшую известность актеру принесли сериалы «Анатомия страсти», где он сыграл доктора Марка Слоана, и «Эйфория» — роль Кэла Джейкобса.