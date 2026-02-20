В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на пяти трассах

В Башкирии из-за снегопада, сильного ветра, низовой метели и ухудшения видимости ограничили движение на нескольких автомобильных дорогах, сообщает госкомитет республики по ЧС.

С 9:00 закрыт проезд по первым 80 км дороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара в Зилаирском и Хайбуллинском районах, по первым 104 км дороги Верхний Сарабиль – Кувандык в Зианчуринском районе и первым 102 км трассы Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах.

Кроме того, с 9:30 для грузовиков и пассажирского транспорта перекрыт участок трассы Магнитогорск – Ира с 84-го по 393 км в Баймакском, Зилаирском, Кугарчинском и Куюргазинском районах. Последние 152 км дороги недоступны для всех видов транспорта.

UPD:

Также ограничено движение по участку межрегиональной трассы Р-240 Уфа – Оренбург от села Ира возле Кумертау до села Новомурапталово в Куюргазинском районе. Ограничения на этой дороге продлятся до 15:00.

Майя Иванова