Уголовное дело в отношении бывшего замглавы Зеленодольского муниципального района направлено в суд. Его обвиняют в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Экс-замглавы Зеленодольского муниципального района обвиняют в получении взятки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году директор компании, реализующей земельные участки под ИЖС в одном из сельских поселений, обратился к заместителю главы района с просьбой содействовать передаче проселочной дороги в муниципальную собственность. Улучшение дороги должно было повысить привлекательность участков.

Чиновник потребовал за содействие безвозмездную передачу ему четырех земельных участков. Впоследствии право собственности на участки площадью по 600 кв. м каждый было оформлено на указанное им лицо. Их общая стоимость составила 1,4 млн руб., в 2024 году участки продали за 2 млн руб.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Кайдалова