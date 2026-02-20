НОВАТЭК сообщила о переговорах по использованию технологий для СПГ на Аляске

Российская компания НОВАТЭК (MOEX: NVTK) сообщила, что ведет переговоры о потенциальном использовании своей технологии для сжижения природного газа в отдаленном северном регионе Аляски. Сообщение компании приводит газета The New York Times (NYT).

Инвестор из Техаса Джентри Бич в интервью NYT сообщил, что осенью 2025 года «тайно подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний о разработке месторождения природного газа на Аляске». В НОВАТЭК сообщили NYT, что не работают с Джентри Бичем.

«НОВАТЭК» не находится под блокирующими санкциями США. Санкции действуют против СПГ-проектов компании — например, «Арктик СПГ 2».

Джентри Бич сказал NYT, что смог заключить сделку, поскольку США не ввели полные санкции против самой материнской НОВАТЭК. По его словам, он вел переговоры с главой компании Леонидом Михельсоном на встречах в Дубае и Европе в 2025 году. Господин Бич также сказал, что «об этом проекте известно на самом высоком уровне» в Москве и Вашингтоне.

NYT пишет, что Джентри Бич — друг по колледжу Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. В беседе с газетой господин Бич сказал, что в сделке с НОВАТЭКом его отношения с сыном президента роли не играли. Бизнесмен также отметил, что его усилия не были частью американо-российских переговоров, которые ведет спецпосланник президента Стив Уиткофф.