«Это не альтернатива ООН»

Дональд Трамп провел первое заседание «Совета мира», которое было посвящено ситуации в секторе Газа. Участники встречи обещали помочь региону, в том числе и финансово. Глава Белого дома сделал немало комплиментов своей команде, а также в очередной раз поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тем не менее политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе без оптимизма оценивает будущее новой структуры.

Первое заседание «Совета мира» фактически стало большим шоу и митингом в поддержку Дональда Трампа. Для начала нужно напомнить, что встреча была посвящена сектору Газа. Хозяин мероприятия произнес яркую речь в своем стиле, причем не только по заявленной теме. Он говорил буквально обо всем, включая личные симпатии.

В Вашингтон прибыли лидеры более чем 20 стран. Среди них — главы Армении, Египта, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Индонезии, Турции. Европу представлял Виктор Орбан и, наверное, отчасти Реджеп Тайип Эрдоган. Украина встречу бойкотировала по причине того, что на нее были приглашены Владимир Путин и Александр Лукашенко, президенты РФ и Белоруссии. Они, как известно, не приехали.

Можно предположить, что действующий глава Белого дома формирует пул сторонников, на которых намерен впредь опираться. Он, например, в очередной раз поддержал Орбана, хотя признал, что венгерский премьер многим не нравится, но зато он достиг больших успехов в решении проблемы миграции. Трамп также очень хвалил своего друга и спецпосланника Стива Уиткоффа. Вот его все любят: и Путин, и Зеленский, и со всеми он ладит. Что касается Ирана, то никакого ядерного оружия у этой страны быть не может. Так можно понять, что на решение вопроса дано 10 дней. Дальше последуют или сделка с Тегераном, или другие методы.

Что касается заявленной темы встречи, то, если кратко, на месте сектора Газа будет город-сад. Не совсем, правда, понятно, когда. Но если проект удастся, то он станет живым памятником Дональду Трампу. Образ нового мира. Видимо, такой смысл в это все вкладывается. Впрочем, стоит вернуться с небес на землю.

Реальность такова, что, несмотря на обещания, ни одна проблема так до конца и не решена.

«Хамас» разоружаться явно не торопится, а без этого, по условиям задачи, никакого «города Солнца» построить не удастся. С Ираном, видно, придется воевать. И чем все это закончится, сложно сказать. С Европой у США явный разлад. Украинское урегулирование буксует, несмотря на усилия Стива Уиткоффа, который всем нравится.

Наконец, главное: на сегодня «Совет мира» — это никакая не альтернатива ООН. Пока что это больше походит на клуб друзей Трампа, которые приехали засвидетельствовать ему уважение и почтение. При этом важно напомнить, что в политике дружбы не бывает. В случае возникновения у радушного хозяина трудностей клуб друзей заметно поредеет. И это утверждение не требует доказательств. При этом очень хотелось бы, чтобы у него получилось. Не нужен город-сад, пусть убийства прекратятся.

Между тем на этом фоне пришли сообщения, что Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции. Речь идет о мерах, введенных указами президентов США в 2014-м, 2018-м и 2022-м годах в связи с украинскими событиями. Вот так выглядит реальность.

Дмитрий Дризе