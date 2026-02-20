Инвестор «Новой Голландии» потребовал через суд изменить инвестдоговор со Смольным

ООО «Новая Голландия Девелопмент» подало иск к комитету имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга о внесении изменений в договор аренды острова, который является основным инвестиционным договором по реконструкции «Новой Голландии», пишет «Деловой Петербург». Действующая редакция постановления правительства города, определяющего условия проекта, предусматривает завершение реконструкции к декабрю 2025 года, при этом работы еще не окончены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщили изданию в КИО, компания просит изменить условия договора, заключенного в 2010 году. В комитете подчеркнули, что воздерживаются от публичного обсуждения обстоятельств дела до принятия судом окончательного решения.

Условия инвестдоговора были закреплены постановлением правительства Петербурга: минимальный объем инвестиций установлен на уровне не менее 300 млн долларов. Первоначально завершить работы планировали в 2018 году, затем сроки переносили. Сейчас городские власти в публичных материалах для инвесторов указывают как ориентир полной реализации проекта 2031 год, а общий объем вложений оценивают более чем в 14 млрд руб.

«Новая Голландия Девелопмент» является вторым инвестором территории, ранее принадлежавшей Минобороны. В рамках проекта на острове уже отреставрированы четыре здания, последнее из них было открыто в 2020 году. В 2022 году работы по реставрации корпуса №17 приостановили из-за ухода с рынка иностранного партнера. В в ноябре 2025 года проект его строения поступил на рассмотрение в КГИОП. Претензий по линии охранных обязательств к инвестору не было.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что изменение инвестиционных договоров с городом во внесудебном порядке затруднено, а применение судами ст. 451 ГК РФ о существенном изменении обстоятельств остается редким. Вместе с тем эксперты указывают, что суды могут идти навстречу добросовестным инвесторам при наличии объективных препятствий.

Артемий Чулков