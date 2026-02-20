В Ленинском районе Оренбурга три УК не приняли меры по уборке снега и наледи
В Ленинском районе Оренбурга директора трех управляющих компаний привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.2 Закона Оренбургской области «Об административных нарушениях». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По информации ведомства, три управляющие организации не приняли меры по уборке придомовых территорий от снега, а также очистке наледи с крыш и входных групп домов по ул. Советской и Чкалова, проспекту Гагарина.
Руководителям внесены представления. По итогам их рассмотрения деятельность организаций скорректирована, выявленные недостатки устранены.