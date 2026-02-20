«Т Плюс» в 2025 году обеспечила теплом новые поликлиники, школу, ледовую арену и бассейн в Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл итоги подключения новых объектов к централизованной системе теплоснабжения в 2025 году. Суммарная подключённая тепловая нагрузка составила 70 Гкал/ч, что на 15% превышает показатель предыдущего года.

«В Пермском крае сформирована прозрачная и эффективная система взаимоотношений с застройщиками. Мы выстроили чёткий процесс контроля за каждым этапом технологического присоединения – от выдачи технических условий до фактической подачи теплоносителя. Это позволяет нам синхронизировать ввод нового жилья и соцобъектов с развитием теплосетевой инфраструктуры и гарантировать надёжное теплоснабжение для тысяч жителей региона», – прокомментировал итоги года заместитель директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.

В фокусе внимания энергетиков в прошедшем году находились социально значимые и инфраструктурные объекты, обеспечивающие развитие городской среды и качество жизни в регионе.

Среди ключевых подключённых объектов:

• Здравоохранение: новые поликлиники в микрорайонах Молодёжный, Гайва и деревне Кондратово, детская поликлиника в Мотовилихинском районе, поликлинический фтизиопульмонологический корпус в Индустриальном районе, а также новое здание Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю.

• Спорт и активный отдых: ледовая арена в микрорайоне Садовый, плавательный бассейн в микрорайоне Ива-1, реконструированный стадион «Юность» и спортивный зал МАОУ СОШ № 81 в микрорайоне Владимирский.

• Образование и административная инфраструктура: школа на 543 места в микрорайоне Ива-1, реконструированный спортзал Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, здание Свердловского районного суда.

Подключение всех перечисленных объектов выполнено в полном соответствии с техническими условиями и в согласованные с застройщиками сроки.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

