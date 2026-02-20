В Перми закрылась доставка роллов Godzilla

Доставка азиатской еды Godzilla — проект команды Barmanagement.pro, прекращает свою работу. Об этом написал в соцсетях заведения один из основателей проекта, пермский ресторатор Николай Канищев. «Два года «Годзилла работала» великолепно, но потом в нашем городе открылось тысяча пятьсот доставок роллов и суши. И, как любой проект, его нужно либо завершать, либо развивать. Мы завершаем этот проект», - написал он.

Проект был запущен летом 2020 года и проработал пять лет. В меню Godzilla были представлены блюда японской и азиатской кухни. Доставка роллов работала на ул. Окулова, 75г. Сейчас, по данным 2ГИС, доставка уже закрылась.

Напомним, с начала года в Перми сразу несколько ресторанов и кафе объявили о закрытии, в том числе один из двух ресторанов «Сакартвело», кафе «ПэПэ», кофейня «Мами» и кафе Central Perk.