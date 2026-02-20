В Новосибирске задержали тренера по фигурному катанию Константина Медовикова

В Новосибирске задержан бывший тренер Центра зимних видов спорта Константин Медовиков, в отношении которого ранее было возбуждено дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Собеседник агентства уточнил, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

В апреле 2025 года матери двух юных фигуристок обвинили Константина Медовикова в неподобающем поведении. Татьяна — мать одной из фигуристок — заявила, что тренер «лез под майку, целовал в губы и трогал за грудь» ее дочь. Юлия рассказала, что Медовиков обнимал и трогал ниже поясницы ее ребенка. Женщины обратились с заявлениями в полицию.

В мэрии Новосибирска сообщали, что за 11 лет работы тренера в муниципальном учреждении жалоб на него не поступало. Сам он уволился из центра в начале марта, еще до начала проверки. Вскоре на защиту господина Медовикова встала другая группа родителей. Члены родительского комитета школы инициировали обращение в органы опеки с просьбой проверить условия жизни дочери заявительницы Татьяны и исполнение ею родительских обязанностей.

Коллега тренера Лолита Белова предположила, что причиной конфликта стала неудачная спортивная карьера ребенка. По ее словам, дочь Татьяны провалила сезон, не защитив разряд кандидата в мастера спорта.