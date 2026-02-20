Рейс из Екатеринбурга в Сочи задерживается более чем на девять часов

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за длительной задержки авиарейсов из Екатеринбурга и Челябинска в Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рейс FV-6122 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Сочи в 6:05 20 февраля. Согласно онлайн-табло, произошла задержка. Сейчас планируемое время вылета — 15:35.

«Прибывшие в аэропорт пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием, 18 человек размещены в гостинице "Атлантик"»,— прокомментировали в прокуратуре.

Рейс № 324 авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 5:35 утра, но сейчас планируемое время вылета 14:25.

«Уральская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров»,— добавили в ведомстве.