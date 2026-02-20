Власти Перми приостановили выплаты за заключение контракта с Минобороны

Выплаты в размере 100 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО приостановлены. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на администрацию Перми. «Действительно, данная выплата была приостановлена. При этом сохраняются и реализуются различные социальные меры поддержки для участников СВО и их семей», — пояснили в мэрии. Среди них: первоочередное право на зачисление в муниципальные образовательные организации детям военнослужащих, бесплатные секции и кружки, льготное посещение объектов спорта.

Кроме того, для заключивших контракт сохраняются выплаты из краевого бюджета в размере 1 млн руб. и федерального в размере 400 тыс. руб.