Суд в Уфе рассмотрит дело о мошенничестве с налоговыми вычетами

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 41-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, фигурант уголовного дела предложил своим знакомым помочь оформить документы для получения налогового вычета за дорогостоящее лечение, в обмен попросил часть от заявленной суммы. Он заменил справки о лечении и приобщил к декларации сведения о получении якобы более дорогих медицинских услуг и представил их в налоговую службу.

При проверке ведомство выявило факт предъявления недостоверных сведений, что предотвратило незаконное получение из бюджета около 1 млн руб.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова