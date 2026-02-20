Сотрудник ГКУ СО «Управление капитального строительства» подтвердил информацию об обысках

Сотрудник ГКУ СО «Управление капитального строительства» в беседе с «Ъ» подтвердил информацию о выемке документов силовиками. В подведомственном минстрою Самарской области учреждении работали правоохранительные органы.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам собеседника «Ъ», «силовиков интересовали лишь некоторые сотрудники управления». Подробности не уточняются.

В 2024 году был задержан и арестован экс-министр строительства Самарской области Михаил Асеев. Ему вменялось в вину превышение должностных полномочий в период руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства». По версии следствия, управление необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская».

Евгений Чернов