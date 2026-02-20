Орбан обвинил Украину в перекрытии нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба» враждебным шагом Киева и сравнил эти действия с подрывом «Северного потока». С таким заявлением глава венгерского правительства выступил в Вашингтоне на пресс-конференции после первого заседания «Совета мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Те, кто перекрыл нефтепровод "Дружба",— это те же, кто взорвал "Северный поток": это украинцы»,— заявил господин Орбан. Он подчеркнул, что, по имеющимся данным, никаких технических препятствий для возобновления прокачки нет. Премьер призвал Брюссель выполнить свои обязательства по соглашению об ассоциации с Украиной, которое запрещает Киеву ставить под угрозу энергобезопасность стран ЕС.

«Брюссель должен вступиться за два своих государства-члена, Венгрию и Словакию, перед лицом Украины. В этом его задача, этого мы ждем»,— отметил господин Орбан. По его словам, блокировка «Дружбы» и подрыв «Северного потока» преследуют одну цель — сохранение монополии транзита энергоносителей через украинскую территорию. Произошедшее он охарактеризовал как «государственный терроризм».

Венгерский премьер также заявил, что Украина пыталась спровоцировать энергетический кризис в Венгрии, и это напрямую связано с парламентскими выборами в стране, назначенными на апрель. «Они хотят, чтобы в Венгрии было прозападное правительство, которое отправит наши деньги, оружие и солдат на войну»,— сказал он.

В качестве ответной меры Будапешт прекратил поставки бензина на Украину и координирует дальнейшие шаги с Братиславой. При этом господин Орбан дал понять, что до апреля Венгрия способна обеспечить себя топливом за счет альтернативных маршрутов, включая поставки через Хорватию, и не допустит резкого роста цен.