В США освободили семью из России после четырех месяцев содержания под стражей

Многодетную семью из России, переехавшую в США, освободили из иммиграционного центра в штате Техас. Более четырех месяцев они находились под стражей, передает телеканал NBC.

Супруги и их трое несовершеннолетних детей — 13, 12 и четырех лет — находились в центре содержания мигрантов с октября 2025 года. Они жаловались на плохие условия в центре, антисанитарию и долгое ожидание необходимых лекарств. В ведомстве опровергли эти заявления.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что россиян удерживали под стражей до рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища. Семью освободили через неделю после того, как их адвокат Элора Мукерджи направила письмо с просьбой об освобождении граждан по медицинским показаниям. По словам госпожи Мукерджи, супруги планируют остановиться у семьи-спонсора в штате Калифорния.