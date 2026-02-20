Над территорией России за ночь сбиты 149 беспилотников

Силы ПВО с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 20 февраля сбили 149 украинских беспилотников над территорией России, сообщило в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 57 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 28 — над акваторией Черного моря, 24 — над акваторией Азовского. Еще 20 БПЛА сбиты над Крымом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, один — над Белгородской.

В ночь на 20 февраля ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Сочи и Краснодара.