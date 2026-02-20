Южная Корея сократила закупки СПГ из России до минимума за 10 лет

Компании Южной Кореи в январе закупили российского сжиженного природного газа (СПГ) на $65,6 млн. По сравнению с тем же месяцем 2025 года закупки в денежном выражении сократились в 1,8 раза.

Объем импорта сократился до минимума за 10 лет. В январе 2016 года Южная Корея закупала СПГ на $65,1 млн.

Доля России в газовом импорте Южной Кореи по итогам января 2026 года составила 2,9%. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Австралия (с долей в 24,3%), Малайзия (15,6%), Катар (15,2%), США (14,2%), Индонезия (6,9%). Россия занимает 10 место.

Эрнест Филипповский