Мелони: Россия и Украина далеки от решения территориального вопроса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о существенном продвижении в разработке документов, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Особое внимание в переговорном процессе уделяется гарантиям безопасности для Киева, заявила премьер в интервью Sky TG24.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Я вижу серьезный прогресс в документах, над которыми мы сейчас работаем. Проделана очень качественная работа по теме гарантий безопасности для Киева — как вам известно, эта концепция во многом основана на итальянском предложении выстроить их по модели статьи 5 Североатлантического договора»,— заявила госпожа Мелони.

По словам премьера Италии, стороны также значительно продвинулись в вопросе восстановления Украины. Подготовлен мирный план, в рамках которого многие пункты на бумаге уже согласованы. При этом госпожа Мелони отметила, что стороны остаются далеки от решения главной проблемы.

«Однако до решения главной проблемы мы по-прежнему далеки — речь идет о территориальном вопросе»,— подчеркнула она. Глава итальянского правительства также акцентировала важность не просто достижения мира, а обеспечения его справедливого характера.