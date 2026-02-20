Власти канадской провинции Альберта проведут референдум об ограничении миграции

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что осенью 2026 года в регионе пройдет референдум. На голосование будет вынесен вопрос о количестве новых иностранных студентов и рабочих, а также лиц, ищущих убежища.

Как передает Reuters, в эфире местного телеканала госпожа Смит сказала, что жители Альберты считают международную иммиграцию одной из своих главных проблем. По ее словам, финансовые проблемы провинции объясняются быстрым ростом населения, самым динамичным в Канаде.

За последние пять лет население Альберты выросло на 600 тыс. человек. и превысило 5 млн. Местные власти считают, что увеличение числа жителей создает чрезмерную нагрузку на системы образования, здравоохранения и социальной поддержки, финансируемых из местного бюджета.

Если жители Альберты поддержат предложение властей провинции, будет принят закон о доступе к социальным, образовательным и иным услугам только гражданам Канады, постоянным жителям и лицам с «утвержденным иммиграционным статусом в Альберте».

Влад Никифоров