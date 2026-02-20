РБК: генерала Якубовского обвинили в передаче взяток чиновникам Минпромторга

Бывшему первому заместителю главы Росгвардии по Центральному округу, генерал-лейтенанту Анатолию Якубовскому предъявили обвинение в посредничестве во взятках (ч. 4 ст. 291.1 УК) экс-сотрудникам Минпромторга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Анатолий Якубовский

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, 22 октября 2025 года директор по развитию завода «Орелкомпрессормаш» Сергей Дашутин через господина Якубовского и замгендиректора предприятия Никиту Романова передал главе департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаилу Кузнецову и замначальнику пресс-службы ведомства Егору Чумакову около 5 млн руб. и двое наручных часов Breitling стоимостью около 3,9 млн руб. Вознаграждение предназначалось за включение продукции завода в Реестр российской промышленной продукции.

Уголовное дело было возбуждено 7 ноября. Все фигуранты находятся в СИЗО. Вину они не признают. 19 декабря Басманный суд продлил арест Анатолию Якубовскому. Защита просила отпустить его под залог, указывая на госнаграды и наличие жилья, но суд счел доводы следствия обоснованными.